Luogo di lavoro dell impiegato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di lavoro dell impiegato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UFFICIO

Significato/Curiosita : Luogo di lavoro dell impiegato

La prestazione il luogo di svolgimento del lavoro i tempi e le modalità di corresponsione della retribuzione le eventuali misure di sicurezza specifiche...

ufficio – locale in cui vengono svolti lavori intellettuali, molto spesso pratiche amministrative. ufficio – termine giuridico. procedibilità d'ufficio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con luogo; lavoro; dell; impiegato; luogo da cui partono quattro strade; Il capoluogo della Campania città natale di Totò; luogo comune: si stava meglio quando si stava __; Si dice di luogo sporco; Capolavoro di Pier Paolo Pasolini con Anna Magnani; Pausa dal lavoro per chi ha appena partorito; Il capolavoro di Leonardo realizzato in Santa Maria delle Grazie, a Milano; Mettono su carta il lavoro dei computer; Leonardo, scrittore de Il giorno dell a civetta; Il regno dell e piante; Il fumetto dell a DC Comics con Boston Brand; Studia la salute dell ambiente; Capitale dell a Siria famosa per tessuti decorati; Un veicolo impiegato nei traslochi; Legno chiaro spesso impiegato per le botti di vino; Un impiegato con responsabilità particolari; Gas impiegato nei fari; Cerca nelle Definizioni