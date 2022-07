Limite della porta o del dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Limite della porta o del dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOGLIA

Significato/Curiosita : Limite della porta o del dolore

Termine dolore indica qualunque sensazione soggettiva di sofferenza provocata da un male fisico o morale. il dolore fisico è argomento della medicina...

Proporzionale, per soglia di sbarramento si intende un livello minimo di voti necessari per accedere alla ripartizione dei seggi. tale soglia corrisponde generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

