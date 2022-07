La licenza di chi scrive versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La licenza di chi scrive versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POETICA

Dodici e i tredici anni egli legge moltissimo e scrive intensamente riempiendo quaderni di prose e di versi, nel 1930 viene iscritto al liceo ginnasio dante...

il concetto di poetica è di natura estetica: in riferimento a tutte le modalità...

