Il levarsi in volo di un uccello - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ALZATA

Significato/Curiosita : Il levarsi in volo di un uccello

Fifì il coraggio che cercava: la gabbiana si lancia in picchiata e, appena prima di toccare terra, finalmente, apre le ali e riesce a levarsi in volo. ad...

Le alzate laterali (in inglese lateral raise, side raise o shoulder fly) sono un esercizio con i pesi mirato prevalentemente alla stimolazione del capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con levarsi; volo; uccello; Sollevarsi rifocillandosi; Sollevarsi dopo la disfatta; Elevarsi , in senso soprattutto figurato; Sollevarsi di forza; Per nulla benevolo ; Protegge il tavolo dalle macchie di cibo; Prete che scaccia il diavolo col crocifisso; La ferma volo ntà di fare; uccello con becco giallo che abita al mare; uccello simbolo del bel canto per antonomasia; uccello nel titolo di un dramma di Cechov; uccello dal proverbiale canto melodioso; Cerca nelle Definizioni