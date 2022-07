Lega leggera per costruzioni aeronautiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega leggera per costruzioni aeronautiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVIONAL

Significato/Curiosita : Lega leggera per costruzioni aeronautiche

per avere un'idea della questione, si pensi che, fino a dieci anni fa, più dell'80% della struttura di un aeroplano era costituita in lega leggera. applicazioni...

Il duralluminio (anche chiamato duraluminum, duraluminium o dural) è il nome commerciale di uno dei primi tipi di lega di alluminio temprata. i principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

