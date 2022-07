I lavoratori della terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I lavoratori della terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONTADINI

Significato/Curiosita : I lavoratori della terra

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi i pilastri della terra (disambigua). i pilastri della terra (the pillars of the earth) è un romanzo storico...

Di 19 contadini avvenuto il 17 aprile 1996, nello stato brasiliano del pará, questa data è stata scelta come giornata internazionale dei contadini[senza fonte]... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con lavoratori; della; terra; lavoratori in ufficio: __ bianchi; lavoratori come i camionisti; lavoratori anche metalmeccanici; Confederazione Italiana dei lavoratori ; Barbara __, attaccante della Nazionale di calcio; Limite della porta o del dolore; Insegnante della scuola primaria; Auto della polizia... che si libra in aria; Fusto perlopiù sotterra neo che ricorda una radice; Il camminare con piedi e mani a terra ; Mettere un seme nella terra per farlo crescere; La fine in Inghilterra ; Cerca nelle Definizioni