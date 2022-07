Lato sinistro di una barca, opposto a dritta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lato sinistro di una barca, opposto a dritta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BABORDO

Significato/Curiosita : Lato sinistro di una barca, opposto a dritta

In strapoggia è il lato opposto alla posizione assunta dal boma. più specificatamente si parla di: mure a dritta, quando il lato destro è quello al vento...

Avvolge la sagola. azimut direzione di un punto osservato rispetto al nord. babordo la parte sinistra della nave (dal punto di vista della cabina di comando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con lato; sinistro; barca; opposto; dritta; Quello di lunga vita è un distillato prodigioso; Arteria al lato del collo; Quella di cioccolato è stretta e lunga; Segnalato re acustico dell auto; Di norma in auto il piede sinistro ne usa solo uno; Una valvola nel ventricolo sinistro ; L importanza di un sinistro ; È più destro con il sinistro ; L imbarca zione tipica dei canali veneziani; Imbarca zione da spiaggia; In un imbarca zione, che cosa si indica con il termine pescaggio; Imbarca zione da diporto; opposto al minore; Mollare, abbandonare opposto a prendere; È l opposto della sintesi; L opposto del solaio; Non è più dritta quando si vira; dritta e ispida; Sta dritta finché rotea; Nelle barche è opposto a dritta ; Cerca nelle Definizioni