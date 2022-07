Ivo, l autore del romanzo Il ponte sulla Drina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ivo, l autore del romanzo Il ponte sulla Drina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANDRIC

Significato/Curiosita : Ivo, l autore del romanzo il ponte sulla drina

il ponte sulla drina (titolo originale: , traslitterato: na drini cuprija) è un romanzo scritto da ivo andric tra il 1942 e il 1943 e pubblicato...

Ivo andric (travnik, 9 ottobre 1892 – belgrado, 13 marzo 1975) è stato uno scrittore e diplomatico jugoslavo. nel 1961 vinse il premio nobel per la letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

