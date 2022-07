Insegnante della scuola primaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insegnante della scuola primaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAESTRO

Significato/Curiosita : Insegnante della scuola primaria

Durante il 5º anno di primaria. è preceduta dalla scuola dell'infanzia, comunemente detta scuola materna, ed è seguita dalla scuola secondaria di primo...

maestro – insegnante in genere maestro (m°) – direttori d'orchestra, direttori del coro, compositori, musicisti, pittori, scultori, poeti, registi e direttori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con insegnante; della; scuola; primaria; L insegnante universitario; Herbert, l insegnante di South Park; L attività dell insegnante ; Li assegna l insegnante ; Barbara __, attaccante della Nazionale di calcio; Limite della porta o del dolore; Auto della polizia... che si libra in aria; I lavoratori della terra; Si usano per colorare a scuola oltre ai pennarelli; La scuola di Zenone di Cizio; Alla televisione si guarda, a scuola si studia; scuola di scrittura fondata da Baricco; Per molti è la primaria ; Lo è un bambino che frequenta il secondo anno della scuola primaria ; Una cosa fondamentale e di primaria importanza; Cruciale, di primaria importanza; Cerca nelle Definizioni