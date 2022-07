Insegnamento tratto da un fatto: __ della favola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insegnamento tratto da un fatto: __ della favola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MORALE

Significato/Curiosita : Insegnamento tratto da un fatto: __ della favola

Altra caratteristica della favola fedriana è la celebre brevitas: ^ cfr. f. solinas, introduzione a fedro, favole, in la favola antica, milano, mondadori...

– se stai cercando l'omonima montagna dell'appennino, vedi monte morale. la morale è l'insieme dei valori o principi ideali in base ai quali l'individuo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con insegnamento; tratto; fatto; della; favola; Un insegnamento ; L insegnamento della Chiesa; Un metodo d insegnamento ; L insegnamento della favola; tratto finale in linea retta: __ d arrivo; Un contratto ... di seconda mano; L ultimo tratto della colonna vertebrale; Film di Fincher tratto da un romanzo di Palahniuk; fatto in casa, tutt altro che esotico; Nodo decorativo fatto con un nastro; La coppia... di fatto ; fatto apposta per te; Chi è geloso della gioia altrui; È stata capitale europea della cultura nel 2019; Il cetaceo più grande della Terra; Testo che racconta della vita di una persona; Quella di una nota favola era una zucca; Eroina di una celebre favola ; Regno... da favola ; Insieme a Gretel in una favola dei fratelli Grimm; Cerca nelle Definizioni