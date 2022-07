Un iniezione profilattica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un iniezione profilattica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un iniezione profilattica

Orale. è uno dei pochi metodi di contraccezione maschile, insieme al profilattico e alla vasectomia praticata in alcuni paesi. il farmaco è ancora in fase...

Richiamo ogni dieci anni. la necessità di ricorrere a una vaccinazione antitetanica in caso di ferita dipende dalla condizione della ferita e dallo stato...