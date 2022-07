Ingrandito, esteso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ingrandito, esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMPLIATO

Significato/Curiosita : Ingrandito, esteso

Stenta a riconoscere - il quale lo informa che nel frattempo la banda ha ingrandito le proprie attività, trasformando l'esercizio di fat moe in un bar dove...

Originariamente era dedicato solo alla vendita di abbigliamento femminile, poi si è ampliato all'abbigliamento per bambini e uomini, oltre ad accessori come gioielli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con ingrandito; esteso; ingrandito in volume; I più semplici e diffusi ingrandito ri da laboratorio; ingrandito in tutte le direzioni; ingrandito e maturato naturalmente; Il più esteso tra gli stati africani; esteso lago europeo; Un esteso deserto dell Africa del sud; La lettera Y per esteso ;