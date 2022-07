Industria che gira intorno ai libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Industria che gira intorno ai libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EDITORIA

Significato/Curiosita : Industria che gira intorno ai libri

Narrativo dell’opera, in quanto è tutto quello che ha girato e gira intorno al fatto sportivo a fare la storia che continua”. jvan sica in “appunti su una nuova...

(editoria) fioritura (editoria) indice (editoria) editoria accademica editio princeps editore puro editoria accademica editoria a pagamento editoria musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con industria; gira; intorno; libri; Canne fumarie di impianti industria li; Quello di sodio si usa nell industria della carta; Un ricco industria le come lo fu Carnegie o Vanderbilt; Ristagna su grandi centri industria li o urbani; Iniziali della gira rdot; Lo sono le mostre che gira no; Fa iniziare a gira re; gira no in alcuni rasoi; Tempo di un giro completo intorno al Sole: anno __; Circondati tutt intorno ; Altopiano con montagne intorno o in mezzo; Le tende intorno al letto; Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri ; Si scrivono nei libri regalati; Ci finiscono i libri invenduti per esser distrutti; L equilibri o contabile; Cerca nelle Definizioni