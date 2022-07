L imbarcazione tipica dei canali veneziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L imbarcazione tipica dei canali veneziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GONDOLA

Significato/Curiosita : L imbarcazione tipica dei canali veneziani

Simile) è un'imbarcazione tipica della laguna di venezia. per le sue caratteristiche di manovrabilità e velocità è stata, fino all'avvento dei mezzi motorizzati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gondola (disambigua). la góndola (in veneto gondola, ['gondoa], forse derivato dal greco medievale da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con imbarcazione; tipica; canali; veneziani; imbarcazione da spiaggia; In un imbarcazione , che cosa si indica con il termine pescaggio; imbarcazione da diporto; imbarcazione dei Pellirosse; Pasta fresca tipica della cucina molisana; Ricetta tipica di Napoli: melanzane a __; Calzatura tipica dell Olanda; Una tipica torta salata emiliana; Sistema di canali navigabili; Sistema di canali milanesi; I canali con le gondole; Incontro terapeutico con lo psicanali sta; Erano emessi dai condannati veneziani sul ponte; La chiesa che i veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani ; Biscottini veneziani ; Cerca nelle Definizioni