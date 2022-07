Hanno la pelle olivastra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno la pelle olivastra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CREOLI

Inverni dalla pelle scura di solito hanno la pelle olivastra con un sottotono blu". estate: caratteristiche della pelle dominanti (la pelle di un individuo...

Il lemma di dizionario «creolo» creoli, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010.

Altre definizioni con hanno; pelle; olivastra; Quelli Arabi Uniti hanno Abu Dhabi come capitale; Divertono i bambini e hanno parrucca e naso rosso; Ce li hanno super molti eroi dei fumetti; hanno una buccia giallo rossa; Processo per fare cuoio da pelle animale; Arrossamento della pelle per sbalzo di temperatura; La tela su cui disegna... è la pelle ; Il Curzio autore di Kaputt e La pelle ; Meticci dalla pelle olivastra ; Cerca nelle Definizioni