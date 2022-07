Gruppo di soldati o schiera di persone riunite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di soldati o schiera di persone riunite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DRAPPELLO

Significato/Curiosita : Gruppo di soldati o schiera di persone riunite

Formate da persone dello stesso sesso. all'eventuale identicità di sesso di chi contrae matrimonio ci si riferisce comunemente parlando di matrimonio...

Il viaggio, blocker fa fermare il drappello e ordina di mettere in catene gli indiani. lungo la strada il drappello avvista le rovine bruciate della casa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con gruppo; soldati; schiera; persone; riunite; Il gruppo che cantava Only you: The __; Il gruppo di supereroi Marvel con Thor e Hulk; Il gruppo che cantava www.mipiacitu; Fu un gruppo terroristico italiano: __ rosse; Il romanzo di soldati del Premio Campiello: L __; Azioni scorrette di soldati con più anzianità; I soldati delle forze di pace dell ONU; Lo consumano i soldati ; Ce l ha in attacco la squadra schiera ta col 4-3-3; Le due estremità dello schiera mento; Compatto schiera mento di antica fanteria; Posizione di chi non si schiera ; persone che diffondono malattie e pestilenze; Si dice di mani unite o di persone arrivate; Trasporta persone o cose con cabine sospese; Una chiamata telefonica fra più persone ; Ritrae tante persone riunite : foto di __; Sezioni riunite ; Cerca nelle Definizioni