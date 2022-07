Grosso cane nero portato al soccorso acquatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso cane nero portato al soccorso acquatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TERRANOVA

Significato/Curiosita : Grosso cane nero portato al soccorso acquatico

Governato dal re teredor e dalla regina niobe, genitori di aisha e in regno acquatico, dove vivono tritoni e sirene, governato dal re nettuno e dalla regina...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi terranova (disambigua). terranova (in inglese newfoundland, in francese: terre-neuve) è un'isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con grosso; cane; nero; portato; soccorso; acquatico; grosso frammento di roccia; Un grosso frutto di palma; grosso limone; grosso cannone che lanciava granate esplosive; L orso più diffuso nelle foreste americane ing; cane amico di Charlie Brown; Shar, cane cinese; Marca di moto americane ; Genero so, magnanimo; Pianero ttolo dell ultimo piano; Non ci sono nelle foto in bianco e nero ; Se ne occupa l OPEC ed è noto come oro nero ; portato via dai ladri; portato , guidato tubatura, canale; Programma tv che viene esportato all estero ing; Se in un ristorante ordiniamo del ceviche, che cosa ci verrà portato ; Ne è colpevole chi non aiuta: __ di soccorso ; Parola inglese per richiesta di soccorso ; Correda la cassetta del pronto soccorso ; Cura le emergenze di salute: __ soccorso ; Missile acquatico ; Uccello acquatico con un ampia sacca nel becco; Lo è spesso un uccello acquatico ; Comune uccello acquatico di colore nero; Cerca nelle Definizioni