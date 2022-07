Grossa ciliegia scura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa ciliegia scura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMARENA

Grossa ciliegia scura

Racemi in gruppi da due a cinque, su brevi peduncoli. il frutto è una drupa scura, di 8–10 mm di diametro. il sakura è il simbolo del giappone. la delicatezza...

amareno (prunus cerasus var. amarena), la varietà più diffusa, con frutti di colore rosso chiaro e sapore amarognolo, leggermente acido (le amarene);

