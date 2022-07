Di grande valore, preziosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di grande valore, preziosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PREGIATA

Significato/Curiosita : Di grande valore, preziosa

Significato di "prezioso", "quello prezioso"; lett.: , rin = "valore"/ , che = "grande"/ , po= "quello", quindi "di grande valore", "prezioso"), è, in...

Del sudamerica, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana e, in misura minore, la carne. la sua origine è rimasta per lungo...

