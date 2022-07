Di grande risonanza, tonante, altisonante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di grande risonanza, tonante, altisonante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROBOANTE

Significato/Curiosita : Di grande risonanza, tonante, altisonante

Contro l'inter (un altro match contro i nerazzurri divenuto famoso è il roboante 2-5 in champions league nel 2011). schalke è uno dei quartieri della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

