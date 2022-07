Grande lago in Umbria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande lago in Umbria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRASIMENO

Significato/Curiosita : Grande lago in umbria

Vedi umbria (disambigua). l'umbria (afi: /'umbrja/) è una regione dell'italia centrale posta nel cuore della penisola, storicamente la terra abitata in età...

Denominazione "trasimeno", rispetto alla quale esistevano almeno tre ipotesi. la più fantasiosa - nota come la leggenda del trasimeno - narra dell'omonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Ha interpretato Freddie Mercury sul grande schermo; Di grande risonanza, tonante, altisonante; Ci si va per vedere film sul grande schermo; Una grande vespa; lago scozzese con il mostro leggendario; Il lago d Omegna; Il lago formato dall Oglio; Un isola dell arcipelago della Sonda; Il capoluogo della regione umbria ; Una cittadina dell umbria tra Foligno e Spoleto; I confini... dell umbria ; I confini... dell umbria ;