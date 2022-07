In grammatica, la vocale che viene accentata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In grammatica, la vocale che viene accentata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TONICA

Significato/Curiosita : In grammatica, la vocale che viene accentata

Nella grammatica italiana si intendono due fenomeni letteralmente distinti. in primo luogo, si considera tradizionalmente iato l'incontro di due vocali forti...

Citazioni sull'acqua tonica wikizionario contiene il lemma di dizionario «acqua tonica» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'acqua tonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con grammatica; vocale; viene; accentata; Il fondatore della grammatica generativa; Errori di grammatica ; In grammatica può essere remoto o prossimo; In grammatica , contrario di singolare; Caduta di una vocale segnalata dall apostrofo; Gruppo vocale di cui fu membro Homer Simpson; Indica l elisione di una vocale ; Così è detta la vocale accentata; In uno scambio verbale viene dopo la botta; Processo che avviene in forno o in padella; Cosi viene chiamato il settore delle quattro ruote; E quel che viene dopo.; Così è detta la vocale accentata ; Una lettera accentata ; Una lettera che può essere accentata ; Parola accentata sull'ultima sillaba; Cerca nelle Definizioni