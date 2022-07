Gradini con sedute in un palazzetto o stadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gradini con sedute in un palazzetto o stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPALTI

Significato/Curiosita : Gradini con sedute in un palazzetto o stadio

Altre definizioni con gradini; sedute; palazzetto; stadio; Famosi gradini a Roma: __ di Trinità dei Monti; Panchetto con gradini ; gradini di scale portatili; A gradini ... sul copione; Gruppo di persone che mangiano sedute insieme; Si usa nelle sedute di pilates; Le loro sedute sorvolano distese di neve; sedute ... senza sete; La locuzione che designa gli avvenimenti allo stadio iniziale; Ex nome dello stadio in cui ha giocato il Napoli; Lo stadio in cui gioca il Napoli; Lo stadio di Avellino; Cerca nelle Definizioni