Garanzia che riguarda beni immobili - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : IPOTECA

Significato/Curiosita : Garanzia che riguarda beni immobili

Diritto l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili e in secondo piano i beni mobili registrati. esso non comporta...

Terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca. il contratto...

