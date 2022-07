Furti eseguiti con violenza o minaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furti eseguiti con violenza o minaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPINE

Significato/Curiosita : Furti eseguiti con violenza o minaccia

Le spoliazioni napoleoniche, note impropriamente anche come furti napoleonici, furono una serie di sottrazioni di beni, in particolare opere d'arte e...

(personaggio). la rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

