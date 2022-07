Fungo molto usato nei risotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fungo molto usato nei risotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORCINO

Significato/Curiosita : Fungo molto usato nei risotti

Ustilago maydis (dc.) corda, 1842 è un fungo patogeno e parassitario che infesta i chicchi del mais. dopo essere entrate nello spadice della pannocchia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi porcino (disambigua). porcino è il nome comune di alcune specie di funghi del genere boletus... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

