Finire: volgere al __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finire: volgere al __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERMINE

Significato/Curiosita : Finire: volgere al __

termine – in diritto, evento a venire e certo, al cui verificarsi un ordinamento giuridico subordina determinati effetti giuridici termine – in linguistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con finire; volgere; finire per incontrare; Con l acqua per definire la bellezza naturale; finire i secca; Destinato a finire molto presto; Si dà da svolgere in classe; Hanno dei compiti da svolgere ; Autorizzare a svolgere una professione; Può sconvolgere la mente; Cerca nelle Definizioni