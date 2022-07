Farmaco usato come antimalarico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco usato come antimalarico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHININO

Significato/Curiosita : Farmaco usato come antimalarico

Quale si raggiunge e si mantiene una concentrazione plasmatica di un farmaco antimalarico a livelli troppo bassi per essere curativi ma sufficienti a impedire...

Della tesi di cobo sta il fatto che nel passato il chinino era detto anche pulvis gesuiticus. il chinino fu estratto dalla corteccia dell'albero della china...

