Si fa... mettendo i piedi a bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa... mettendo i piedi a bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PEDILUVIO

Significato/Curiosita : Si fa... mettendo i piedi a bagno

Improvvisamente i delfini irrompono nell'edificio e si scopre che il loro capo è anche in grado di parlare, oltre che di stare in piedi usando la coda a mo' di...

Il pediluvio è un trattamento idroterapico che consiste nell'immersione dei piedi sino alle caviglie per un tempo più o meno lungo dentro l'acqua, solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con mettendo; piedi; bagno; Lavora rimettendo a posto quadri; Si fa, tempo permettendo ; Si ottiene spendendo meno e mettendo da parte; Si allunga mettendo si in coda; La calzatura che tiene i piedi al caldo in casa; Il camminare con piedi e mani a terra; Trattamento estetico ai piedi fra; Maltrattare con i piedi ; La carta che non deve mancare in bagno ; Qualsiasi medicinale... che manda in bagno ; Due stanze, bagno e cucina; I più succinti sono quelli da bagno ; Cerca nelle Definizioni