Evita monopoli di mercato: legislazione __ ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evita monopoli di mercato: legislazione __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTITRUST

Significato/Curiosita : Evita monopoli di mercato: legislazione __ ing

Legislazione antimonopolistica, spesso indicata con il termine inglese antitrust, nel lessico giuridico definisce il complesso delle norme che sono poste... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con evita; monopoli; mercato; legislazione; Sistema che evita di dover sbrinare il freezer; Le evita no le cerniere; evita una ripetizione; C è chi li subisce per evita re scandali; Un genere di monopoli o; Un gruppo di aziende che creano un monopoli o; monopoli di Stato; Vende generi di monopoli o; Tipologia di auto lanciata sul mercato nel 1999; Festa popolare con fiera e mercato ; Una piccola fetta di mercato ; Così è detto il mercato dei pesci;