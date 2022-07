Espressione algebrica di numeri e lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione algebrica di numeri e lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONOMIO

Significato/Curiosita : Espressione algebrica di numeri e lettere

è algebrica perché radice del polinomio x 2 + 1 {\displaystyle x^{2}+1} . un numero reale (o complesso) è trascendente se non è algebrico. i numeri pi...

Ammette la presenza nel monomio di esponenti negativi e si parla di "monomi frazionari" (o "fratti"): in questo caso, il monomio è in realtà una frazione...

