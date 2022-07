Elementi ripetitivi che compongono un parapetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elementi ripetitivi che compongono un parapetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Elementi ripetitivi che compongono un parapetto

Con parapetto fu forzato in qualche modo dai cosiddetti "modellini di nuraghe", in bronzo, pietra e ceramica rinvenuti in alcuni siti nuragici che sembrano...

Ringhiere parapetti di legno balaustre in vetro le balaustrate, dette anche balaustre, sono costituite da elementi denominati balaustri aventi la forma di colonne...