Si dona presso AVIS o Croce Rossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dona presso AVIS o Croce Rossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SANGUE

Significato/Curiosita : Si dona presso avis o croce rossa

La terra e il cielo, mentre dona l'eucaristia sotto le specie del pane spezzato e del vino, sullo sfondo appare la croce con la quale il figlio di dio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sangue (disambigua). il sangue è un tessuto fluido presente negli animali dotati di apparato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

