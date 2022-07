Divulgare delle notizie ai cittadini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divulgare delle notizie ai cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFORMARE

Significato/Curiosita : Divulgare delle notizie ai cittadini

Dove non fossero presenti rilevatori sufficientemente attendibili per divulgare un dato preciso, il tutto per deduzione (vi sono stati sprazzi veramente...

Vengono stampati sulle etichette dei prodotti chimici e che servono a informare immediatamente riguardo ai tipi di pericoli connessi all'uso, alla manipolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con divulgare; delle; notizie; cittadini; Diffondere, divulgare ; Informazione confidenziale da non divulgare ; divulgare cose ignote; Un codice... da non divulgare ; Materiale sintetico delle mute da sub; Isola haitiana delle avventure di Salgari; Matematica delle figure; Il nome delle famose missioni spaziali sovietiche; Le notizie che non ricevono conferma; Attaccato dà notizie , staccato è in salute; Quelli di cronaca sono brevi notizie ; Farsi __: dare notizie di sé; I concittadini di Malaparte; Quelle notturne vegliano sul sonno dei cittadini ; I concittadini di Donizetti; Concittadini di Pier Fortunato Calvi; Cerca nelle Definizioni