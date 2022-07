Disfarsi dei rifiuti, vendere merci... o digerire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disfarsi dei rifiuti, vendere merci... o digerire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SMALTIRE

Significato/Curiosita : Disfarsi dei rifiuti, vendere merci... o digerire

Sviluppato dalla società di chaleo nel corso del 1970, lo aveva aiutato a smaltire gli effetti del jet lag. ha così collaborato con chaleo per portare tale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con disfarsi; rifiuti; vendere; merci; digerire; Soddisfarsi appieno; Il disfarsi di un muro; Svendere, disfarsi di merce in chiusura d'attività; rifiuti non smaltibili normalmente; Combustibile derivato da rifiuti organici; Smaltiscono i rifiuti urbani; Grossi contenitori per i rifiuti ; vendere illegalmente, spesso sostanze stupefacenti; vendere titoli di Stato; Si può vendere al diavolo; Comprano per rivendere ; Grande magazzino con merci varie; I colori commerci alizzati in tubetti; Documento scritto preliminare ad una trattativa commerci ale o finanziaria; Procurano merci ai negozianti; Aiuta a digerire ; Difficili da digerire ; Cerca nelle Definizioni