Creatura come Wolverine degli X-Men - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creatura come Wolverine degli X-Men.

Soluzione 7 lettere : MUTANTE

Significato/Curiosita : Creatura come wolverine degli x-men

Falange, una creatura aliena che può assorbire gli oggetti e i corpi umani, ma non quelli mutanti. non riuscendo perciò ad assorbire gli x-men, decide di...

Primo mutante pubblicato (debuttò nel 1939), anche se gli venne assegnata l'appartenenza a questa specie solo parecchi anni dopo. un altro mutante che è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

