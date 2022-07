Costruzione a fini abitativi o di uffici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione a fini abitativi o di uffici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EDIFICIO

Significato/Curiosita : Costruzione a fini abitativi o di uffici

Caravan, una barca se utilizzati a fini abitativi. per l'intervento di nuova costruzione è richiesto il permesso di costruire. in alternativa, se è stato...

Riqualificazione energetica dell'edificio solaio struttura portante urbanistica ^ edificio: definizione e significato di edificio - dizionario italiano -... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con costruzione; fini; abitativi; uffici; Massiccia costruzione difensiva verticale; Nella prima metà del 400 fu sovrintendente alla costruzione del Duomo di Milano; costruzione per pescare nell Adriatico; Lo è la costruzione con tutti i requisiti; Pizzo ornamentale o di rifini tura; fini re: volgere al __; Così si defini sce una donna forte e vigorosa; Decifrato, defini to; Edifici abitativi ; Due lettere d uffici o; uffici o d incontro fra ente e utente uscio d auto; Il luogo di incontro fra ente e utente uffici o; In quella uffici ale ci sono i bandi dei concorsi; Cerca nelle Definizioni