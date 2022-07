Corrente islamica di maggioranza in Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrente islamica di maggioranza in Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIISMO

Significato/Curiosita : Corrente islamica di maggioranza in iran

Fondamentalismo islamico (arabo: , al-uuliyya al-islamiyya) si usa definire, almeno a partire dalla nascita della repubblica islamica nell'iran, quella...

