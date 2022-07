Si contano per valutare eventi o attrazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si contano per valutare eventi o attrazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INGRESSI

Significato/Curiosita : Si contano per valutare eventi o attrazioni

Chrušcëv mise in risalto l'attenzione dei sovietici per "le cose che contano" piuttosto che per il lusso, chiedendo sarcasticamente se ci fosse una macchina...

Annum ingressi è un'esortazione apostolica scritta da papa leone xiii il 19 marzo 1902 in occasione dei venticinque anni del suo pontificato. fu indirizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con contano; valutare; eventi; attrazioni; Calci che si contano nelle partite; Fandonie che si raccontano ; Lo è uno al quale si contano le costole; Se ne contano dieci in un millennio; Scala __: è usata per valutare i terremoti; valutare ; Un indicatore che permette di valutare la situazione economica delle famiglie; valutare , soppesare: mettere sul piatto della __; Un esperto che sa riparare apparecchi riceventi ; Gli eventi che si susseguono al reparto maternità; Singoli eventi circoscritti; Azienda di energy drink e eventi sportivi; attrazioni nei parchi divertimenti; Viaggiano per il mondo a visitare le attrazioni ; Cerca nelle Definizioni