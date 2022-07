Consente ai conoscenti di mantenere le distanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente ai conoscenti di mantenere le distanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DARE DEL LEI

Significato/Curiosita : Consente ai conoscenti di mantenere le distanze

Soprannominato "l'sms di internet". la rete consente di postare brevi messaggi di testo di breve lunghezza, con un massimo di 280 caratteri (originariamente...

dare – cortometraggio del 2005 diretto da adam salky dare – film del 2009 diretto da adam salky dare – municipio del distretto di dili, timor est dare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con consente; conoscenti; mantenere; distanze; Azienda che consente la vendita al pubblico dei suoi titoli mobiliari; consente di avere più consorti contemporaneamente; consente di pedalare sul posto; consente di vedere la TV digitale on demand; Riconoscenti , memori; Inferriate... riconoscenti ; Riconoscenti ; Irriconoscenti o spiacevoli; mantenere con i propri soldi; mantenere economicamente; Permette all automobilista di impostare e mantenere una velocità; Lo è il discorso del politico che promette sapendo di non poter mantenere ; Li fa chi riduce rapidamente le distanze ; Gareggia su lunghe distanze ; Viaggiatore di lunghe distanze a piedi; distanze fra le righe scritte o stampate; Cerca nelle Definizioni