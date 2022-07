Condotto a termine, compiuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condotto a termine, compiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESPLETATO

Significato/Curiosita : Condotto a termine, compiuto

Condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena. il termine "ergastolo" deve il suo...

Proprio presidente; in valle d'aosta, infine, le funzioni provinciali sono espletate dall'amministrazione regionale (il cui presidente è eletto dal consiglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con condotto; termine; compiuto; L Alfonso che ha condotto Kalispera su Canale 5; Show Mediaset che fu condotto da Cristina Parodi; Ex programma musicale condotto da Alessandro Greco; Paola Ferrari ha condotto quella Sportiva; Un confronto che si prende come termine ; Ogni termine di una somma; In un imbarcazione, che cosa si indica con il termine pescaggio; Così erano i soldati al termine della ferma; Pari ad un altro nel reato compiuto ; Gruppo di lettere di senso compiuto ; Così è definito un reato compiuto intenzionalmente; Le carceri per chi non ha ancora compiuto 18 anni; Cerca nelle Definizioni