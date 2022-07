Lo fa con la bocca l assonnato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fa con la bocca l assonnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SBADIGLIO

Significato/Curiosita : Lo fa con la bocca l assonnato

Gargamella. è molto amato dai puffolini, che lo usano come cavalcatura. bue grasso (bigmouth, "grossa bocca") è un orco di grande corporatura ma piuttosto...

Disambiguazione – se stai cercando il singolo discografico, vedi sbadiglio (singolo). uno sbadiglio è un riflesso respiratorio consistente in una profonda inalazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

