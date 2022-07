Comune della città metropolitana di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune della città metropolitana di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOALE

Significato/Curiosita : Comune della citta metropolitana di venezia

La città metropolitana di venezia è una realtà eterogenea, che unisce all'interno di un unico territorio più circondari: comune di venezia; comune di chioggia;...

noale (noàle o noàl in veneto) è un comune italiano di 16 096 abitanti della città metropolitana di venezia in veneto. fa parte del comprensorio del miranese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

