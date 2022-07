Compose la colonna sonora di Momenti di gloria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compose la colonna sonora di Momenti di gloria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VANGELIS

Significato/Curiosita : Compose la colonna sonora di momenti di gloria

1969 alla migliore colonna sonora. nel 1972 ebbe grande successo la colonna sonora del film il padrino, che tuttavia non ottenne la candidatura all'oscar...

Proprio, vedi evangelo (nome). oscar alla migliore colonna sonora 1982 vangelis (ipa: [va'elis]; in greco: ßa), pseudonimo di evangelos odysseas... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

compose L estro armonico; compose il suo Requiem mentre stava morendo; Beethoven ne compose nove; compose la Cavalleria rusticana; Figura femminile che funge da colonna ; L ultimo tratto della colonna vertebrale; Una finestra bipartita da una colonna ; Progettò il colonna to di San Pietro; Manifestazione sonora di approvazione o lode; Disonora to come un patto o un giuramento; È sonora nel film; Celebre brano dei Doors nella colonna sonora del film Apocalypse Now; Arriva sempre in momenti inopportuni; Nei momenti disperati si ha al collo; momenti gravi e difficili; Un accordo lavorativo siglato nei momenti di crisi; Trovano gloria sul campo; Le supreme altezze della gloria ; Il colmo della gloria ; Pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza;