Come i piedi di chi è affetto da sindattilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i piedi di chi è affetto da sindattilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALMATI

Significato/Curiosita : Come i piedi di chi e affetto da sindattilia

La sindattilia è un'anomalia congenita che consiste nella fusione di due o più dita delle mani o dei piedi (più raro). la fusione completa di tutte le...

Caspasi. se la separazione non avviene, il piede e la mano rimarranno palmati. le cause della sindattilia non sono del tutto conosciute, tuttavia si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con come; piedi; affetto; sindattilia; Brillante, vivida, come può essere l immaginazione; Principale... come il direttore di un ospedale; Non più fresche, come rose ormai vecchie; come dire incitati, spronati; Si fa... mettendo i piedi a bagno; La calzatura che tiene i piedi al caldo in casa; Il camminare con piedi e mani a terra; Trattamento estetico ai piedi fra; Saggia guida dall affetto paterno; Come un animale affetto da rabbia; Come l affetto tra amici in ambo le direzioni; Il compositore tedesco affetto da sordità; Così sono le dita colpite da sindattilia ; Cerca nelle Definizioni