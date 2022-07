Come la gonna che si allarga verso il fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la gonna che si allarga verso il fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : A CAMPANA

Significato/Curiosita : Come la gonna che si allarga verso il fondo

la gonna è l'indumento unisex più semplice che possa esistere per coprire il corpo e per questo è stata usata, sotto varie forme, fin dall'antichità. ha...

Sue manifatture (la cosiddetta campania felix), e già dai primi decenni dell'ottocento l'economia campana cominciò a trasformarsi in senso moderno. all'epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

