Città del trapanese famosa per un vino liquoroso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del trapanese famosa per un vino liquoroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARSALA

Significato/Curiosita : Citta del trapanese famosa per un vino liquoroso

Trapani vengono prodotti molti vini d.o.c. e igt tra i quali il famoso vino liquoroso marsala, l'alcamo, il moscato di pantelleria, lo zibibbo, oltre...

Se stai cercando altri significati, vedi marsala (disambigua). marsala (maissala nel dialetto locale, marsala in siciliano) è un comune italiano di 79 791... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

