Che segue un percorso dritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che segue un percorso dritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LINEARE

Significato/Curiosita : Che segue un percorso dritto

Dret. il nome, che in patois valdostano significa “tutto dritto” (una versione è ugualmente presente in titsch, groadus), allude al fatto che rispetto al...

La lineare a è uno dei due sistemi di scrittura utilizzati nell'isola di creta prima del sistema di scrittura dei greci micenei detto lineare b, insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

