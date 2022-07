Celebrare una cerimonia in ambito religioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebrare una cerimonia in ambito religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OFFICIARE

Significato/Curiosita : Celebrare una cerimonia in ambito religioso

Validità religiosa. in europa questa istituzione è presente in paesi come la francia e la spagna, mentre nel regno unito è possibile celebrare cerimonie simili...

La critica tedesca lo ha capito. abbiamo anche fatto attenzione a far officiare la cerimonia da un sindaco, all'interno di una cappella cattolica. ho...

