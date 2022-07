Carro trainato da 4 cavalli ai tempi dei romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carro trainato da 4 cavalli ai tempi dei romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUADRIGA

Significato/Curiosita : Carro trainato da 4 cavalli ai tempi dei romani

Torcia. molte rappresentazioni la raffigurano su un carro trainato da buoi o su una biga tirata da cavalli, che insegue quella solare. la dea veniva raffigurata...

Guidato una quadriga dorata in trionfo a roma antica, fu secondo floro il quinto re, tarquinio prisco. il dio apollo guida nel cielo una quadriga che rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

